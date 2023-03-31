مسلسل عملة نادرة الحلقة 9.. موقف عبدالجبار من ابنته بعد تهريبها لأبو عبيدة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، بأحداث مثيرة بعد أن حاول «مسعود»، الذي يجسد شخصيته أحمد عيد، وقتل «عصام أبو عصايا»، الذي يجسد شخصيته هشام عاشور، بعد أن شاهد صورة تجمعه بشقيقته «أنس»، التي تجسد شخصيتها ندا موسى، وتوالت الأحداث على مدار الحلقة، ويترقب الجمهور عرض الحلقة 9.

ما هو موقف «عبدالجبار» من ابنته أنس؟

ويترقب المشاهدون مسلسل عملة نادرة الحلقة 9 بعد أن انتهت الحلقة الثامنة باكتشاف أنس أن والدها عبد الجبار، هو ورجاله وراء اختطاف الصحفي أبو عبيدة وتعذيبه، وقامت بتهريبه، وتساءل جمهور الشوسيال ميديا عن رد فعل والدها عبد الجبار تجاهها.

مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل عملة نادرة

وجاءت مواعيد مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، الحلقة 9 الساعة في 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، والإعادة في تمام الساعة الـ 1 صباحًا، طوال شهر رمضان الكريم.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ويأتي مسلسل عملة نادرة على شاشة قناة cbc، وهو من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وعلي الطيب، ونهى صالح، وندى موسى، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.