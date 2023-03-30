رياح وغيوم بطقس السويس اليوم.. ودرجة الحرارة العظمى 21 مئوية

تشهد محافظة السويس، طقس غير مستقر، منذ ليلة أمس الأربعاء، حيث زادت سرعة الرياح، التي تشعر المواطنين بالبرودة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة عن نهار أمس بنحو 8 درجات مع انتشار الغيوم الكثيفة.

وجاءت توقعات الأرصاد الجوية لطقس السويس اليوم، بأن تنخفض الحرارة العظمى والصغرى، وتتوافرالفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، وتنتشر الغيوم بشكل جزئي، وتزداد سرعة الرياح.

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، قراءات طقس السويس اليوم الخميس 30 مار س، 8 رمضان 1444، بأن تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 55%، وسرعة الرياح تتراوح بين 31/كم ساعة إلى 44 كم/ ساعة، وتتوافر فرصة لسقوط أمطار بنسبة 20%، وتكون خفيفة الشدة.

انتظام حركة التجارة والأسواق

تشهد محافظة السويس، انتظام في حركة البيع والشراء في المناطق التجارية بالمحافظة، بحي الأربعين ومنطقة شارع شميس، وبحي السويس بشارع النمسا وبرادايس والتحرير، رغم شدة الرياح، وانخفاض درجة الحرارة، فضلا عن انتظام حركة النقل الداخلية على الطرق بين الأحياء المختلفة.

فيما تستمر محافظة السويس فى رفع درجة الاستعداد، لمجابهة أثار أي تقلبات تحدث في الطقس، ويتم إجراء عمليات تطهير بيارات وخطوط الصرف الصحي، وبيارات الأمطار.

حالة البحر الأحمر مضطربة

ذكر بيان الأرصاد الجوية، توقعات خبراء الأرصاد لحالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم، بأنها ستكون بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف، ويصل إلى 4.5 متر.