قمة «مجموعة بوخارست التسع» تناقش قضايا الأمن وتنسيق المساعدة لأوكرانيا

يشارك وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، في قمة «مجموعة بوخارست التسع» المنعقدة بمدينة لودز وسط بولندا، إذ تناقش عدة قضايا من بينها الأمن وتنسيق مختلف أشكال مساعدة لأوكرانيا خلال الصراع الدائر مع روسيا.

وذكر راديو «براج الدولي» اليوم الجمعة، أنه من بين القضايا أيضًا توسع حلف شمال الأطلسي «ناتو» إلى السويد وفنلندا.

وكانت «مجموعة بوخارست التسع» قد تأسست في العاصمة الرومانية بوخارست في عام 2015، ردا على المخاوف الأمنية المثارة من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، كما تضم المجموعة دول من الجناح الشرقي للناتو، من بينها التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر وبلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا.