إحالة مسؤولين بإدارة صان الحجر الصحية بالشرقية للتحقيق بسبب الإهمال

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ علي المركز الطبي بصان الحجر القبلية، ووحدة طب أسرة عبدالعزيز الإمام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وكيل وزارة الصحة يجري جولة مفاجئة بصان الحجر

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالمركز الطبي، وتابع مؤشرات أداء العمل في قسم الحضانات، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة به، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الخاصة به، مؤكداً على أهمية استيفاء السجلات الطبية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية، وعمل فرق تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، والمشاركين في حملة طرق الأبواب الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة بالمحافظة، كما اطمأن علي سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم في درجات الحرارة المناسبة لها.

إحالة الجهاز الإشرافي بالإدارة الصحية بصان الحجر للشؤون القانونية

كما تلاحظ عدم تكليف طبيب أو طبيبة بالعمل بالنوبتجية داخل المركز، مع وجود بعض السلبيات داخل الأقسام الأخرى به، وقرر وكيل وزارة الصحة إحالة الجهاز الإشرافي بالإدارة الصحية بصان الحجر للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، نظراً للإهمال في الإشراف على المركز الطبي، وعلي وحدة طب الأسرة بعبد العزيز الإمام، والتي تلاحظ غلقها أثناء المرور، مع تكليف مدير عام الطب الوقائي، بتحديد الجهاز الإشرافي، علي المركز الطبي وعلي الوحدة الصحية، وعرضه علي وكيل الوزارة الساعة التاسعة صباحاً، واستدعاء الجميع للمثول أمام الشئون القانونية باكر.

كما كلف مدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة الرعاية الأولية، بتكثيف الإشراف على المراكز الطبية والوحدات الصحية، خاصة خلال الفترة المسائية، وايام الجمع والعطلات الرسمية.