حبس متهم بحيازة 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بحيازة 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل القبض على المتهم

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم في محافظة الغربية، متخذ مخزنه الخاص مسرحا لمزاولة نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية لتخزينها، وعثر بحوزته على 40 كرتونة تحتوي على كمية من الألعاب النارية بلغت 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

عقوبة المتهم بحيازة الألعاب النارية

من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».