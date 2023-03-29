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ضبط 4500 قطعة ألعاب نارية مع شخصين في الإسكندرية قبل ترويجها

كتب:

محمد بركات
12:47 م | الأربعاء 29 مارس 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين لحيازتهما ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته كرتونة بداخلها 4500 قطعة ألعاب نارية محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته (كرتونة بداخلها 4720 قطعة ألعاب نارية محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للألعاب النارية بقصد الإتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة

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