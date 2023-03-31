درجات الحرارة غدا السبت 1-4-2023 على محافظات الجمهورية.. القاهرة 23

حذرت الأرصاد الجوية، الموطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية بسبب التقلبات الجوية التي يتسم بها فصل الربيع، والتي ينتج عنها انخفاض ملحوظ لحالة الطقس، وهو ما يظهر جليًا في درجات الحرارة غدًا السبت 1 أبريل 2023.

درجات الحرارة غدا

وأوضحت الأرصاد أنّ درجات الحرارة غدًا تشهد انخفاضًا؛ لتعاود الارتفاع بداية من الأحد المقبل الموافق 2 أبريل بقيم تتراوح ما بين 3 لـ8 درجة مئوية.

وتشهد البلاد، غدًا السبت، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن وجود نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدًا السبت 1-4-2023 وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 23- 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 14

- دمنهور 22- 14

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 22- 14

- المنصورة 22- 13

- الزقازيق 23- 14

- شبين الكوم 23- 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 22- 14

- بورسعيد 21- 13

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 23- 13

- العريش 22- 14

- رفح 21- 13

- رأس سدر 23- 14

- نخل 19- 10

- كاترين 16- 08

- الطور 24- 15

- طابا 21- 14

- شرم الشيخ 25- 17

- الإسكندرية 22- 14

- العلمين الجديدة 22- 13

- مطروح 22- 14

- السلوم 23- 14

- سيوة 24- 11

- رأس غارب 23 - 14

- الغردقة 26- 16

- سفاجا 25- 14

- مرسى علم 25- 15

- شلاتين 27- 18

- حلايب 25- 17

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 24- 13

- بني سويف 24- 12

- المنيا 24- 12

- أسيوط 25- 12

- سوهاج 26- 13

- قنا 26- 15

- الأقصر 27- 16

- أسوان 27- 16

- الوادي الجديد 26- 13

- أبو سمبل 26- 16.