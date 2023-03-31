«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس خلال ساعات الليل: طقس شديدة البرودة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس، مشددين على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة وتحديدا خلال ساعات الليل، إذ يسود طقس بارد يصل إلى شديدة البرودة على كل الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، 11 درجة مئوية، لافتة أن فصل الربيع يعرف بفصل التلقبات الجوية خاصة في درجات الحرارة، إذ تكون هناك موجات حارة تعقبها موجات باردة.

وتابعت بأن هناك فرقا كبيرا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، لذلك يجب عدم تخفيف الملابس، مشيرة إلى أن الجزء الأول من فصل الربيع يتسم ببعض سمات فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

ويسود اليوم الجمعة، أجواء ربيعية مائلة للدفء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة 31-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبوسمبل 27 - 14.