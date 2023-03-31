ضبط 6 جزارين لذبحهم خارج المجازر الحكومية وبيع لحوم غير صالحة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، حملة تموينية على الأسواق بمركز دمنهور، لضبط الأسعار ومراقبة الجودة والأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

حملة تموينية في دمنهور

أسفرت الحملة عن ضبط 6 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت مدينة شبراخيت أمس حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدة محال تجارية نظراً لعرض سلع دون الإعلان عن الأسعار.

تحرير 3 محاضر لمخابز بلدية

وشهدت مدينة كوم حمادة حملات تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدة مخابز بلدية.

في مركز كفر الدوار أسفرت الحملات التموينية أمس عن تحرير 4 محاضر لبعض الجزارين لعرضهم لحوم بها تغيير في العملات الحيوية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة.