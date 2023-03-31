إصابة 10 أشخاص في حوادث سير على طرق بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في حوادث سير متفرقة على طرق مختلفة بالمنيا بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج، وتحررت المحاضر اللازمة.

بلاغات بحوادث سير

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة 10 أشخاص في 3 حوادث تصادم بسبب السرعة الزائدة.

وشهد الطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا، تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين على الصحراوي

كما شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي تصادم سيارة ملاكي بأخرى في مدخل قرية 8، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وشهد الحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية، ما تسبب في إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة للعلاج، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة.

تحررت المحاضر اللازمة عن كل حادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية.