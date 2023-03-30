مصرع عاملين أثناء حفر بئر ارتوازية في المنيا

لقي عاملان مصرعهما، انهارت عليهما نواتج أعمال حفر بئر ري ارتوازية، داخل قطعة أرض زراعية، بزمام قرية العزيمة التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا.

انهيار أعمال حفر بئر ري ارتوازية

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار أعمال حفر بئر ري ارتوازية داخل قطعة أرض زراعية.

مصرع عاملين والتحفظ على الجثتين بالمشرحة

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أنه أثناء قيام كل من: محمود أحمد 20 عاما، هيثم فتحي 32 عاما، بحفر بئر ري ارتوازية داخل قطعة أرض زراعية بعزبة أبوسويلم التابعة لمجلس قروي العزيمة في مركز سمالوط، انهارت عليهما فجأة نواتج الحفر مما أسفر عن مصرعهما.

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين، وجري نقلهما إلي مشرحة مستشفى سمالوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

في سياق منفصل، استقبل مستشفى أبو قرقاص المركزي فتاة تدعي «ا.ص» 28 عاما، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وبإجراء التحريات تبين سقوطها من علو داخل منزلها بقرية بني حسن الشروق، في شرق النيل بمركز أبوقرقاص، بسبب اختلال توازنها.