طرق الاستعلام عن الأسماء الجديدة في «تكافل وكرامة»

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، لينك الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، مشيرة إلى أنه هناك عدة شروط لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للمستفيدين، وأبرزها مشروطية الصحة والتعليم وعدم زواج الأبناء قبل 18 سنة.

الاستعلام عن الأسماء الجديد في «تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يتم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الدخول على لينك الاستعلام المرفق هنا، واتباع الخطوات التالية:

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة للاستعلام.

فور الاستعلام تظهر البيانات التالية للمستعلم:

- نوع بطاقة الدعم النقدي.

- حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- يمكن للأسماء الجدد في تكافل وكرامة معرفة نوع البطاقة والرصيد حال الاستعلام.

- يتم من خلال الاستعلام معرفة أيضا سبب الرفض من البرنامج.

- يمكن من خلال الاستعلام تقديم شكوى.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة

أما عن موعد صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة، فحددت التضامن أنه سيكون يوم السبت الموافق 15 أبريل المقبل، مؤكدًا أنّ يوم 15 من كل شهر هو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متتالٍ.