رقم شكاوى تكافل وكرامة للاستفسار أو تسجيل تظلمات.. اتصل واتبع الخطوات

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، رقم شكاوى تكافل وكرامة، «19680»، للتسهيل على المستفيدين من البرنامج، والتواصل معهم لمعرفة شكواهم، والعمل على حلها، مشيرة إلى أن هناك 5 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بإجمالي 22 مليون مواطن، بتكلفة قدرها 28 مليار جنيه، موضحة أن الدولة تتحمل 25 مليار جنيه، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه.

خطوات الإتصال برقم شكاوى تكافل وكرامة «19680»

يمكن من خلال الاتصال برقم شكاوى تكافل وكرامة «19680»، التواصل مع مسؤول خدمة العملاء واتباع التعليمات واختيار الرقم المختص بما يريد أن يبحث عنه المستفيد، وعلى الفور يقوم موظف خدمة العملاء بسؤال المتصل عن الاسم والرقم القومي الخاص بالمستفيد من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، ثم يسأله عن شكواه أو استعلامه، وفي حالة الشكوى يتم تسجيلها، وفي حالة الاستعلام يتم الرد عليه على الفور.

- يبلغ موظف خدمة العملاء على الفور المستعلم بنتيجة الاستعلام، وإبلاغه بنوع البطاقة، سواء كانت «تكافل أو كرامة».

- إذا كانت البطاقة متوقفة أو متجمدة، يتم ذكر السبب للشخص المتصل.