خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن زيادة تكافل وكرامة 2023 لشهر أبريل

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام بالرقم القومي عن زيادة تكافل وكرامة 2023 شهر أبريل، استعداداً لصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة 25% يوم 15 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي للصرف لـ 5.2 مليون أسرة، بما يتضمن 22 مليون مستفيد.

الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2023 شهر أبريل بالزيادة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر أبريل بالزيادة لمستفيدي تكافل وكرامة وترصدها «الوطن» خلال السطور التالية وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر ابريل بالزيادة.

- إدخال الرقم القومي لمستفيدي تكافل وكرامة، للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر ابريل بالزيادة.

- ضغط استعلام على تكافل وكرامة لتظهر جميع البيانات الخاصة بمستفيدي تكافل وكرامة ومختلف نوع بطاقة الدعم ومختلف البيانات المتعلقة بالاسم والوحدة الاجتماعية التابع لها المستعلم.

شروط صرف تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة 25% وهي كالتالي:

- ألا يكون المتقدم للصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عاملا بالحكومة أو بالقطاع العام أو في القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- ألا يكون المتقدم للصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لدية ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك»، أو أية مركبة.

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، المتقدم للحصول على الدعم يتقاضى معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية.