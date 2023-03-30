كيف تقدم شكوى لـ«التضامن الاجتماعي»؟.. الوزارة تجيب

تستقبل وزارة التضامن كل الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، وذلك من خلال الخط الساخن الذي تتيحه الوزارة أو عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أو موقعها الرسمي، ويجرى استقبال الشكاوى بوحدات الشؤون الاجتماعية والإدارات.

شكاوى «تكافل وكرامة»

أما عن تقديم شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، والخاصة ببرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، أوضحت «التضامن» أنه جرى تخصيص الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680، ويمكن من خلاله الاستعلام عن «تكافل وكرامة»، أو معرفة كيفية حجز خط «وي» بالمجان، أو تقديم شكوى خاصة ببطاقة تكافل وكرامة، أو على البريد الإلكتروني.

وأكدت التضامن على موقعها الرسمي أنه يمكن للمواطن الدخول على موقع الوزارة، والاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وتسجيل الشكوى الخاصة به وطباعتها.

الخط الساخن لوزارة التضامن

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعى أنه جرى تخصيص خط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، وذلك للإبلاغ عن أي حالات بلا مأوى، موضحة أن فرق التدخل السريع تفحص شكاوى المواطنين، لتحديد أماكن التواجد، ثم التحرك على الفور للتعامل معه الحالة.

بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن للمواطنين من ذوي الهمم تقديم شكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الاتصال على أرقام الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة «15044».