طريقة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2023

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام بالرقم القومي عن زيادة تكافل وكرامة 2023 لشهر أبريل التي تبدأ يوم 15 أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي للصرف لـ 5.2 مليون أسرة، بما يتضمن 22 مليون مستفيد.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

وللاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر أبريل بالزيادة لمستفيدي تكافل وكرامة، فأوضحت التضامن الخطوات وهي كالآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر ابريل بالزيادة.

- إدخال الرقم القومي لمستفيدي تكافل وكرامة، للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر ابريل بالزيادة.

- الضغط على استعلام تكافل وكرامة لتظهر جميع البيانات الخاصة بمستفيدي تكافل وكرامة ومختلف نوع بطاقة الدعم ومختلف البيانات المتعلقة بالاسم والوحدة الاجتماعية التابع لها المستعلم.

شروط صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة

ولصرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة بزيادة 25%، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عده شروط بينها الآتي:

ـ ألا يكون المتقدم للصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عاملا بالحكومة أو بالقطاع العام أو في القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، المتقدم للحصول على الدعم يتقاضى معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية.

- ألا يكون المتقدم للصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لدية ملكية سيارات أو جرارات أو «توك توك»، أو أية مركبة.