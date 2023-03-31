6 حالات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط ومعايير الإقصاء

حدد برنامج تكافل وكرامة 6 حالات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين، الشباب، وحول معايير القبول بالبرنامج فهى تشمل عدة خطوات منها ،

- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

- عدم التحصل على أى دخل شهري ثابت أو تقاضي أى معاش تأمينى أو مساعدة ضمان إجتماعى شهرية .

معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة

- القيد بقوة عمل الجهات المعنية أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان .

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة .

- العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها) .

- العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها) .

ملكية عمل خاص/شخصي.

وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .

- التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

شروط استمرار المساعدة خلال مدة الاستحقاق

- حضور أبناء الأسر المستفيدة من تكافل للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات .