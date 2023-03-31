«صحة المنيا»: الكشف الطبي على 1957 مواطنا في قافلة مجانية بقرية المطاهرة

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

قافلة طبية بقرية المطاهرة

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تنفيذ فعاليات القافلة بقرية المطاهرة الشرقية بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 29 و30 من مارس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1957 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات طبية متنوعة

كما أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 335 حالة جراحة، و535 حالة أطفال، و273 باطنة، و108 نساء و96 أسنان و261 جلدية، و190 أنف وأذن و41 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 124 تحاليل مختلفة، وعمل 4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 147 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 27 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 117 مترددا، وتم استخدام 5 عيادات متنقلة.