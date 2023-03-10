طريقة حساب قيمة استهلاك الشريحة الثالثة بفاتورة الكهرباء مارس 2023

كشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، كيفية حساب الشريحة الثالثة لفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي مارس 2023، وهي الأعلى استهلاكا بين المشتركين.

طريقة حساب استهلاك الشريحة الثالثة لفاتورة الكهرباء مارس

** الشريحة الثالثة المنزلي «من 101 إلى 200 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

- إجمالي سعر 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه، 150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا ‏ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها‏‏‎ت.

- إجمالي سعر 200 كيلووات ساعة = 160 جنيها.

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- بالنسبة للعداد الكارت بيتم خصم فرق شريحة 28 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الثالثة» 101 كيلو وات ساعة وكل كيلووات بعد ذلك 77 قرشا.

اسعار شرائح استهلاك الكهرباء

وترصد «الوطن» أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي والتى يتم تطبيقها حاليا وهي كالآتى:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات «48 قرشا».

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات«58 قرشا» .

- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات «77 قرشا».

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات «106 قرشا».

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات «128 قرشا».

- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات «128 قرشا».

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 «145 قرشا».

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري:

-الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات «65 قرشا».

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات «120 قرشا».

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات «140 قرشا» .

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات «155 قرشا»

-الشريحة الخامسة لأكثر من ألف كيلو وات «160 قرشا»