كيفية حساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس للقطاع التجاري

أعلنت إدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات، التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، الطريقة التي يجب أن يتبعها مشتركو القطاع التجاري من أصحاب العدادات التقليدية والقديمة، لاحتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2023، بعد إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة الفاتورة بفرع الشركة التابع لها المشترك.

طرق حساب فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2023

- قيمة استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيهًا.

100× 0.65 جنيه = 65 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 5 جنيهات.

- قيمة استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيهًا.

150 × 1.20 = 180 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيهًا.

250 × 1.20 = 300 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيهًا.

300 ×1.40 = 420 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 20 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيهًا.

400 × 1.40 = 560 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 20 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيهًا.

500× 1.40 = 700 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 20 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيهًا.

600 × 1.40 = 840 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 20 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه.

600 × 1.40 = 840 جنيهًا.

50 × 1.55 = 77.50 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه.

600 × 1.40 = 840 جنيهًا.

150× 1.55 = 332.50 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيهًا.

600 × 1.40 = 840 جنيهًا.

400 × 1.55 = 620 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيهًا.

1200 × 1.60 = 1920 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا.

- قيمة استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيهًا.

2000× 1.60 = 3200 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا.