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مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي في رمضان 2023

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:04 ص | السبت 01 أبريل 2023
عائشة بن أحمد من مسلسل مذكرات زوج

عائشة بن أحمد من مسلسل مذكرات زوج

حظى مسلسل مذكرات زوج باهتمام الكثيرين من فئة المتزوجين؛ إذ يناقش المشاكل أو طبيعة العلاقة بين «الكابل» بعد مرور أعوام على زواجهما، وذلك منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني الحالي 2023.

وفي السطور التالية، تعرض «الوطن»، مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي في رمضان 2023:

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي في رمضان 2023

يذاع مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة سي بي سي في تمام الساعة 8:45 مساء، إذ يتطلع الجمهور لمعرفة ما يمكن أن يحدث في الحلقة التاسعة من المسلسل اليوم بعدما شهدت الحلقة السابقة أحداث مثيرة حول خناقة رؤوف مع فؤاد.

كما يعاد مسلسل مذكرات زوج في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، أما العرض الأول يكون في تمام الساعة 8:45 مساء.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن مشاهدة مسلسل مذكرات زوج من خلال تردد قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

التردد 11785

معدل الترميز  27500

الاستقطاب:  رأسي V

معامل تصحيح الخطأ :5/6

القمر الصناعي:  نايل سات

 قصة مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج عبارة عن دراما اجتماعية، وهو من بطولة طارق لطفي والفنان الكبير خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان.

مذكرات زوج مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، والمسلسل من إخراج تامر نادى.

مسلسل مذكرات زوج

 مسلسل مذكرات زوج من المسلسلات القصيرة، فهو يعرض في 15 حلقة فقط بدأت مع شهر رمضان وتنتهي في منتصف الشهر الكريم، ويتناول الخلافات الزوجية وحياة ما بعد الزواج وما يشوبها من ملل وروتين.

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بقلم رحاب عبدالراضي