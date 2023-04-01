مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10.. ماذا يفعل طارق لطفي في حياته المقبلة؟

يترقب الجمهور ما يمكن أن يحدث في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10، بعدما انتهت الحلقة التاسعة على أحداث مثيرة من المسلسل، وما يمكن أن يفعله «رؤوف»، الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي في الأيام المقبلة، وهل سيعود للمنزل ولزوجته وأولاده، أم سيكمل علاقته مع هدى؟

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10

يمكن متابعة مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10، على قناة cbc في رمضان 2023.

ويتم عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 على شاشة قناة cbc في رمضان 2023، في تمام الساعة 8:45 مساء.

يعاد عرض أحداث مسلسل مذكرات زوج مجددا، الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

ويتم إعادة المسلسل في اليوم التالي الساعة 3 عصرا.

تردد قناة cbc في الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج هو مسلسل دراما اجتماعية يدور في إطار تشويقي كوميدي، ومن بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، والفنانة السورية عائشة بن أحمد، سما إبراهيم، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.

مسلسل مذكرات زوج

يذكر أن مسلسل مذكرات زوج يعرض في النصف الأول من شهر رمضان، فهو مسلسل قصير يتكون من 15 حلقة فقط، بدأت مع شهر رمضان وتنتهي في منتصف الشهر الكريم.