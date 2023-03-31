عقود موحدة بين شركات السياحة والحجاج توضح كافة تفاصيل البرنامج

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن الغرفة أصدرت العقد الاسترشادي الموحد لموسم حج 1444 هجريا والذي شمل ضوابط وقواعد رحلات الحج هذا العام، لافتا إلى أن هذا العقد سيوقع عليه كلا من شركة السياحة المنظمة لبرنامج الحج والمواطن الفائز بفرصة الحج السياحي، لافتا إلى أن العقد الذي يتكون من نسختين أحدها ستكون لدى الشركة والأخرى لدى الحاج، ويشتمل على كافة الالتزامات الخاصة بشركة السياحة وأيضا الالتزامات الخاصة بالعميل.

وتنفرد «الوطن»، بنشر صورة من العقد الاسترشاد الموحد لموسم الحج لهذا العام والذي أوضح أن شركات السياحة ملزمة بتنفيذ برنامج الحج المتفق عليه مع العميل بكافة مشتملاته من فنادق الإقامة بمكة والمدينة المنورة، وفترة تحسين السكن بمكة إن وجدت، علاوة على أي خدمات إضافية أخرى، فضلا عن وسيلة السفر والانتقالات ومستوى المشاعر ومدة البرنامج وذلك كله وفقا لبرنامج الحج وسعره.

شركة السياحة ملزمة بتسليم الحاج أصل إيصالات السداد

وأشار العقد أيضا إلى أن شركة السياحة ملزمة بتسليم العميل أصل إيصالات السداد وكافة المتعلقات الخاصة بالحج كصورة البرنامج، الأساور البلاستيكية، كروت التعريف التي تتضمن اسم الحاج واماكن الإقامة بمكة والمدينة، واسم المشرف المرافق للحجاج ورقم تليفونه بالسعودية.

وأكد العقد أنه في حال أي تعديل قد يطرأ على سعر البرنامج سواء كان هذا التعديل من الجانب السعودي أو جراء تغير سعر الصرف بالزيادة أو النقصان فإن ذلك يضاف أو يخصم من القيمة الإجمالية لبرنامج الحج وذلك بعد إقرارها من وزارة السياحة والآثار.

حال اعتذار الحاج عن السفر يسترد فقط قيمة 50% من قيمة مبلغ جدية الحجز

وأوضح العقد أنه في حال اعتذار أحد الفائزين عن فرصة الحج، فإنه يسترد فقط قيمة 50% من مبلغ جدية الحجز الذي دفعه عند التقديم للحج، شريطة عدم قيام شركة السياحة المنظمة للبرنامج بحجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار العقد إلى أن العميل سيقر بموجب إقرار أن جميع مستندات الحجز المقدمة بمعرفته سليمة ومستخرجة من الجهات الرسمية المعنية وعلى مسئوليته الشخصية وليس للشركة السياحية أي دخل بها ولا تسأل عن مدى صحتها.

وألزم العقد الحاج بضرورة الحصول على شهادة طبية من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد بخلوه من أي أمراض مزمنة.