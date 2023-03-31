حالة الطقس غدا السبت 1-4-2023.. بارد ليلا مائل للبرودة صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت 1-4-2023، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق الخبراء، أنّ حالة الطقس غدا السبت يسودها شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة غدا الموافق 1 أبريل.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وذكرت الأرصاد، أنه بداية من الأحد المقبل 2 أبريل تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 لـ9 درجات مئوية، وتلك الفترة تشهد شبورة مائية ونشاط رياح على فترات متقطعة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا السبت 1-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 23- 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 14

- دمنهور 22- 14

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 22- 14

- المنصورة 22- 13

- الزقازيق 23- 14

- شبين الكوم 23- 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 22- 14

- بورسعيد 21- 13

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 23- 13

- العريش 22- 14

- رفح 21- 13

- رأس سدر 23- 14

- نخل 19- 10

- كاترين 16- 08

- الطور 24- 15

- طابا 21- 14

- شرم الشيخ 25- 17

- الإسكندرية 22- 14

- العلمين الجديدة 22- 13

- مطروح 22- 14

- السلوم 23- 14

- سيوة 24- 11

- رأس غارب 23 - 14

- الغردقة 26- 16

- سفاجا 25- 14

- مرسى علم 25- 15

- شلاتين 27- 18

- حلايب 25- 17

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 24- 13

- بني سويف 24- 12

- المنيا 24- 12

- أسيوط 25- 12

- سوهاج 26- 13

- قنا 26- 15

- الأقصر 27- 16

- أسوان 27- 16

- الوادي الجديد 26- 13

- أبو سمبل 26- 16.