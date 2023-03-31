لماذا يتصدر مسلسل جعفر العمدة اهتمام أهل الإسماعيلية؟.. يعكس صورة «ابن البلد»

مع موعد كل حلقة من مسلسل جعفر العمدة، تحرص عدد كبير من الأسر في محافظة الإسماعيلية، بشكل يومي على التجمع أمام شاشات التلفاز لمشاهدة المسلسل، ومتابعة أحداثه بشغف كبير، الذي يأتي في صدارة الأعمال التي تنال إعجاب الجمهور في موسم دراما رمضان 2023.

مواطنون: جعفر العمدة أعاد صورة كبير العائلة

عبر عدد من أهالي محافظة الإسماعيلية، عن إعجابهم بقصة مسلسل جعفر العمدة، وتطور الأحداث، من بينهم محمد عزام، الذي أكد أنه من أكثر المسلسلات التي يتابعها خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن شخصية جعفر العمدة التي يؤديها الفنان محمد رمضان، مختلفة عن معظم الشخصيات في المواسم الماضية.

وأضاف عزام، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مسلسل جعفر العمدة، أعاد من جديد شخصية كبير العائلة، وعمدة المنطقة الذي ينجح في جمع شمل عائلته، وحل مشكلات منطقته.

جعفر العمدة يعكس شخصية «ابن البلد»

يقول محمد عبد الكريم، أن الأعمال الدرامية للفنان محمد رمضان، دائما ما يختلف عليها المشاهد، مبررا أن الاختلاف سببه تباين الأذواق والرؤى والثقافات، لكنه أكد أن شخصية جعفر العمدة، نجحت في جذب انتباه المشاهدين بمختلف فئاتهم.

ويضيف: «شخصية محمد رمضان هذا العام، بها صفات مختلفة من القوة والحزم إلى الطيبة والقدرة على مساعدة الآخرين، وهو ما يتلخص في شخصية ابن البلد، الذي يتأثر بها المصريين بشكل دائم».

ويرى عبد الكريم، أن شخصية جعفر العمدة ربما تبتعد عن شخصية العمدة، المتعارف عليها في الأرياف أو في صعيد مصر، لكنها الأقرب الي عمدة المناطق الشعبية، القادر على حل مشكلاتها ومساعدة أهلها.