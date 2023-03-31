ياسمين عبدالعزيز تمازح رضوى الشربيني بلقطة من «ضرب نار»: آسفين على بشاعة المشهد

مازحت الفنانة ياسمين عبد العزيز الإعلامية رضوى الشربيني، حيث نشرت صورة لمشهد لها من مسلسل ضرب نار، وهي تغسل قدم زوجها «جابر» أحمد العوضي للتخفيف عنه من جهد عمله طول اليوم، خلال أحداث الحلقة 8 من العمل.

رضوى الشربيني ترد على ياسمين عبدالعزيز

وعلقت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على «فيسبوك»، موجهة حديثها إلى رضوى الشربيني، قائلة: «آسفين من بشاعة المشهد»، لترد عليها الأخيرة: «بقولك يا مهرة»، وسط تفاعل كبير من متابعيها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ومسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.