محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بالعيد القومي: ذكرى تصدي أبناء الوطن للاحتلال

يبعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وكل القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ببرقية تهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي والذي يوافق 31 مارس من كل عام جاء في نصها «يسرني أن أتقدم لأهالي محافظة الجيزة بخالص التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يأتي إحياءً لذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى في ثورة 1919».

وقال المحافظ إننا اليوم إذا نحيي هذه المناسبة التاريخية، فإننا نستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاحتفال بهذه المناسبة يُعد أمرا مهما

وأشاد المحافظ بوطنية أبناء الجيزة وحبهم لبلدهم مصر وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يُعد أمرا مهما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطنين لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء.

وتتمنى محافظة الجيزة لمواطنيها مزيدًا من التقدم والعافية «كل عام وأنتم بخير».