محافظ الجيزة: 100 مليون جنيه لتطوير محاور مهمة بحي الهرم

أكد اللواء أحمد رشد محافظ الجيزة، أن تطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية كان ضمن أولويات خطة تطوير شبكة الطرق في الجيزة، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من تطوير عدد كبير من الطرق والشوارع لتحسين سير المواطنين وتفتيت الكثافات المرورية.

رفع كفاءة ورصف شارع ترعة السواحل

وأشار اللواء أحمد راشد أنه تم رصف ورفع كفاءة الطريق من متحف ميت رهينة مرورا بمركز الشباب وحتى مركز الشرطة بمركز ومدينة البدرشين بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 15 مترا، وذلك بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع كفاءة بعض القطاعات بمحور 26 يوليو وتقوية طبقة الطريق ورفع كفاءة ورصف شارع ترعة السواحل بدءا من شارع الغاز حتى السنترال بالوراق بطول 1.6 كم ومتوسط عرض 19 مترا بنطاق حي الوراق.

إعادة رصف شارع عثمان محرم

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تطوير وإعادة رصف شارع عثمان محرم بدءا من شارع الهرم حتى مكتب صحة الكنيسة بطول 3 كم ومتوسط عرض 21 مترا بتكلفة 25 مليون جنيه، ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض القطاعات المعيبة بشارع ترسا بحي الطالبية بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه.

تجميل محيط ميدان الرماية والمنطقة الأثرية

وشملت جهود التطوير بمحافظة الجيزة تطوير وتجميل محيط ميدان الرماية والمنطقة الأثرية والمنصورية مع منطقة حدائق الأهرام القديمة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه إلى جانب رصف امتداد طريق سقارة السياحي بالبدرشين بطول 600 متر وعرض 14 مترا بتكلفة بلغت 7.4 مليون جنيه، فضلا عن تقوية وإعادة رصف طريق غيضان بدءا من الزيدية حتى طريق المريوطية بطول 3 كم ومتوسط عرض 12 مترا بنطاق مركز ومدينة أوسيم بتكلفة 13.7 مليون جنيه.

وأكد «راشد» أنه تم تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع التحرير بدءا من شارع السودان حتى ميدان الجلاء بطول 3.2 كم ومتوسط عرض 32 مترا وذلك بتكلفة 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض المتفرعات من شارع مراد والنيل السياحي بتكلفة 16 مليون جنيه، كما تم رصف وتطوير شارع ترسا العمومي بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 3 كم بدءاً من منطقة قسم الشرطة وحتى حدود الطريق بحي جنوب الجيزة.

وأضاف أنه جاري تقوية وإعادة رصف طريق المعتمدية بأرض اللواء بدءا من أسفل الدائري حتى طريق ترعة الزمر مارا بشارع ترعة المجنونة بطول 1.8 كم ومتوسط عرض 21 مترا بتكلفة 12.5 مليون جنيه، وذلك بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة.

إعادة هيكلة شبكة الطرق الداخلية الحالية

وأكد محافظ الجيزة تنفيذ خطة استهدفت إعادة هيكلة شبكة الطرق الداخلية الحالية للوصول إلى طرق مؤهلة للربط مع المحاور المستحدثة والمطورة واستيعاب حركة النقل المتزايدة وخفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة، مشيرا إلى أنه تم ضخ حوالي 100 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير عددا من المحاور الهامة بحي الهرم وذلك بالتزامن مع ما يشهده القطاع بالكامل من أعمال تطوير ضمن تجهيزات المتحف المصرى الكبير وشبكه الطرق المحيطة والمؤدية له.

ولفت أنه تم تطوير ورفع كفاءة و رصف طريق اللبيني بدءا من شارع الكوثر حتى أسفل الدائري الجنوبي بطول 5.2 كم ومتوسط عرض 34 مترا، بالإضافة إلى تطوير ورصف نفقي الهرم وفيصل بمحور اللبيني إلى جانب تقوية وإعادة رصف شارع زغلول بدءا من شارع الهرم حتى محطة الصرف الصحي الحلزونية وتقوية ورصف طريق البر الشرقي والغربي للمريوطية، بالإضافة إلى رصف وتطوير شارع ترعة السيسي بطول 2 كم ومتوسط عرض 18 مترا.

وفي مركز البدرشين تم الانتهاء من رصف شوارع المستشفى والجمهورية وعباس عناني والنيل السعيد وصيدناوي والمنتزه والمنطقة الأثرية وعمرو بن العاص ومتفرعات مع طريق مصر أسيوط الزراعي

وفيما يخص رفع كفاءة الشوارع الداخلية ورصفها بالإنترلوك، فقد تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بالإنترلوك ورصف 433 شارعا بحي بولاق الدكرور ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، وضمت 77 شارعا من متفرعات منطقة الجمعية وناهيا و167 شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة و92 شارعا بعزبة الأمين و15 شارعا من متفرعات شارع جمال عبد الناصر و77 شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن.

كما تم رصف الطبقة الأسفلتية لعدد 5 شوارع، وهي ترعة عبد العال 2 وعبد السلام محمد والملكة والمجاري وسيد محمود، إلى جانب تخصيص 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط 36 شارعا بالإنترلوك من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم والتي تعاني من وجود نقص بالخدمات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية على مدار السنوات الماضية.

وفى حي الوراق تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتركيب بالإنترلوك لـ54 شارعا حيويا وجانبيا ومتفرعات بمناطق وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة محمد بحي الوراق وشوارع الإسكان والمسابك ومتفرعات الغاز والعروبة بالوراق، وذلك استكمالا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية واستجابة لمطا اللبمواطنين إلى جانب تنفيذ أعمال رصف بالإنترلوك لحوالي 52 شارعا بمركز العياط واستكمال رصف شارع محمد فؤاد أبو هميلة.

رصف شارع صلاح سالم

ومن المشروعات الجارية في مدينة الحوامدية، هو رصف شارع صلاح سالم بداية من شارع النزهه حتى شارع سعد زغلول وتطوير طريق مزلقان منى الأمير، بداية من طريق 11 حتى آخر شارع سعد زغلول ورفع كفاءة وتطوير امتداد شارع الوحدة وعدد من الشوارع الحيوية بحي شمال الجيزة.

وفي مركز ومدينة أوسيم، جار تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق الكوم الأحمر البالغ طوله 5 كم بتكلفة حوالي 26 مليون جنيه وذلك بداية من مستشفى أوسيم وحتى طريق ترعة الزمر ورصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول 5.5 كم، وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل، ورصف طريق ترعة الزمر بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بطول 4.5 كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه، ورصف وتطوير طريق طراد النيل بدءا من مركز ومدينة أوسيم بطول 2.5 كم.

وجار رصف شارع محطة المياه وطريق برقاش الخطاطبة بنطاق نكلا بطول 3 كم وطريق مدخل برقاش بطول 4 كم وعرض 12 مترا بتكلفه 8 ملايين جنيه وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر.

رفع كفاءة واستحداث طرق ومحاور جديدة

وفي حي العمرانية جار تنفيذ أعمال رصف لعدد 15 شارعأ وهي المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية، إلى جانب إدراج شوارع الشهيد الحي والمصانع وباسيلي للتطوير، ورصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية، وتشمل شوارع محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك إلى جانب ما تشهده مراكز الصف وأطفيح من تطوير لشبكة الطرق بهما بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياه كريمة ورفع كفاءة واستحداث طرق ومحاور جديدة كالطريق الأبيض والمنصورية بمركز ومدينة كرداسة.