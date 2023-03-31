عرض أولى حلقات «نون» على قناة الناس.. برنامج مخصص للأطفال

قدم الإعلامي محمد المشد، نماذج متميزة للأطفال وذلك خلال أول حلقة برنامج «نون» المذاع عبر فضائية قناة الناس، حيث يختص البرنامج بالأطفال ويعتبر من ضم البرامج المخصصة لهم على القناة.

وشارك في الحلقة مجموعة من الأطفال وهم دانا وخديجة وتمارا وعبدالله، حيث أجرى الإعلامي أحمد المشد حوار معهم وسألهم عن الصيام وأوقاته وبعض المعلومات الدينية حول الصيام، حيث قالت الطفلة تمارا ان المسلم يتحمل الجوع والعطش أثناء الصيام «عشان ربنا».

الأطفال يتحدثون عن علاقة العبد بالله

وبطريقة طفولية تحدث الأطفال عن علاقة العبد بالله وأن الإنسان يصوم من أجل تحقيق أمانينا مضيفين: «لما ربنا يقول لنا حاجة نسمع كلامه عشان ربنا اللي خلقنا وهو اللي خلق كل حاجة». مؤكدة أن الصيام عبادة والعبادة سعادة.

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.