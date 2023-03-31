تنظيم أكبر مائدة إفطار بالغردقة تسع 2700 شخص.. مسيحيون وأجانب وصائمون

يعيش المواطنين في مدينة الغردقة أجواء شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا بالكرم والخير والبركات، حيث يتجمع الآلاف من الصائمين على أكبر مائدة إفطار في الغردقة بشارع شيراتون السياحي وقت آذان المغرب من المصريين، ويشاركهم على المأدبة عدد كبير من الأخوة المسيحيين، والسياح الأجانب من جنسيات مختلفة من المقيمين بالمدينة السياحية.

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توافد على أكبر مائدة إفطار في الغردقة

كشف سالمان حلمي الشيف العمومي بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة والمسؤول عن تجهيز المائدة، بأن مائدة الإفطار تسع حوالي 2700 شخص، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المائدة تشهد توافد عدد كبير من الصائمين، والأخوة المسيحيين وعدد من السياح الأجانب من المقيمين بمدينة الغردقة.

وأضاف سالمان حلمي بأن لكل شخص وجبة إفطار متكاملة تشمل لحوم أو فراخ وأرز أو مكرونة وسلطة خضراء وعيش وعصائر وتمر وحلويات شرقية، مؤكدا أن الوجبة تشمل جميع المكونات الأساسية من البروتينات النشويات والفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان.

استخدام كميات كبيرة في مائدة إفطار الغردقة

وأضاف الشيف هشام الجندي مسؤول مائدة الإفطار بأنه يتم استخدام كميات كبيرة من اللحوم َوالفراخ والخضار والفاكهة والأرز يوميا، حيث يتم استخدام حوالي طن من اللحوم والفراخ يوميا و الأرز حوالي 290 كيلو، وربع طن فاكهة و250 كيلو بسبوسة، يومياً ويتم تجهيزات منذ الصباح ومستمرة طوال الشهر الكريم.

إقبال على أكبر مائدة إفطار في الغردقة

وأوضح محمد المدرك صاحب فندق سياحي بالغردقة، أن الفرحة تسيطر على كل طوائف التجمع على مائدة إفطار واحدة وقت الإفطار، بمشاركة عدد من السائحين من المقيمين بمدينة الغردقة من جنسيات مختلفة وتبادل الحديث والتبريكات في أكبر شارع سياحي في الغردقة في شهر رمضان الكريم، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن» أنها رسالة للعالم بالأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر يلقى بظلاله على قطاع السياحة في خاصة في مدينة الغردقة السياحية التي تستقبل آلاف السائحين يوميا.