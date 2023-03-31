مسلسل سره الباتع يعيد حسين فهمي ومحمود قابيل للسباق الرمضاني مجددا

يشهد مسلسل سره الباتع، الذي يخوض به المخرج خالد يوسف، السباق الرمضاني للمرة الأولى عودة عدد من الفنانين إلى الموسم الدرامي الرمضاني، بعد غياب دام سنوات طويلة.

جاء من أبرز الفنانين الذين أعادهم مسلسل سره الباتع إلى الدراما مجددا، هو الفنان حسين فهمي الذي غاب عن الدراما لأكثر من 7 سنوات بعدما قدّم مسلسل «وش تاني»، الذي قدّمه عام 2015، وشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبدالعزيز، ومحمد لطفي، ومنة فضالي، وعدد آخر من الفنانين.

سره الباتع يعيد الفنانين إلى السباق الرمضاني

كما أعاد مسلسل سره الباتع الفنان محمود قابيل إلى السباق الرمضاني مجددا، وكان آخر أعماله مسلسل لعبة النسيان، الذي قدمه في رمضان 2020، بجانب عدد كبير من الفنانين منهم رجاء الجداوي، وأحمد داود، وأحمد صفوت، وإنجي المقدم وغيرهم.

يذكر أن مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس ويدور حول حقبتين من الزمن أحدهما الفترة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية، والثانية هي الوقت الحاضر، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.