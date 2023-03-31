«سنة أولى دراما».. وجوه تظهر على الشاشة لأول مرة من خلال مسلسل سره الباتع

حمل مسلسل سره الباتع في السباق الرمضاني 2023، شعار «دراما لأول مرة» إذ يشارك فيه أكثر من 60 فنانا وفنانة سواء مصريين أو عرب، في توليفة درامية مميزة، قدمها المخرج خالد يوسف في تجربتة الأولى في الدراما.

وضمن الـ 60 فنانا قدم مسلسل سره الباتع عددا من المواهب الجديدة التي تخوض الدراما التليفزيونية للمرة الأولى، من بينهم مخرج العمل خالد يوسف، غرغم تاريخه السينمائي الكبير إلا أن هذا العمل هو التجربة الأولى له في الدراما التليفزيونية.

سره الباتع يشهد ولادة مواهب جديدة في الدراما

وقدم مسلسل سره الباتع أيضا الشاعر هشام الجخ الذي يخوض من خلاله تجربة الدراما والتمثيل للمرة الأولى من خلال شخصية الشيخ صابر الذي ظهر في حقبة الحملة الفرنسية.

الفنانة رانيا التومي أيضا تخوض تجربتها الدرامية الأولى لها في مصر بمسلسل سره الباتع من خلال شخصية لونا، في حقبة العصر الحالي، إذ تبحث عن كنز السلطان حامد.