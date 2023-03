موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سره الباتع رمضان 2023.. مصير أهل قرية حامد

بعد الأحداث الساخنة التي شهدها مسلسل سره الباتع يبحث المشاهدون عن موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سره الباتع رمضان 2023 وذلك لمعرفة الأحداث القادمة ومصير أهل قرية حامد بعد هجومهم على الجنود الفرنسيين في محاولة لإنقاذه من المحاكمة التي أعدها الفرنسيون له بسبب قتله 3 من جنودهم.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سره الباتع رمضان 2023

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023 في تمام الساعة 6:15 على شاشة قناة on drama، وفي الساعة 12 صباحا على شاشة قناة الحياة، وتأتي إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on drama في الساعة 3:15 مساء، والساعة 8 صباحا على شاشة قناة الحياة.

في موعد عرض الحلقة 10 مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان 2023 يكشف لنا عن مقاومة أهالي قرية حامد للفرنسيين بعد دفاعهم عنه جميعا أثناء المحاكمة التي تعرض لها، ودافع عنه فيها العالم الفرنسي كليمان الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي.

مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع هو التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف، ويشارك فيه مجموعة من ألمع النجوم، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، التي تدور في حقبتين من الزمن، وتحمل اسم سره باتع.