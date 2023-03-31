النائب مصطفى سالمان: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل مصدر فخر لكل المصريين

قال مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إنه تحل علينا هذه الأيام ذكرى عزيزة على قلوب المصريين جميعا، وهي المناسبة التي استردت فيها القوات المسلحة ورفعت علم مصر على أرض سيناء، التي كانت محتلة وهي حرب العزة والكرامة والنصر لكل مواطن مصري.

ذكرى العاشر من رمضان عظيمة في قلوب المصريين

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى العاشر من رمضان، عظيمة في قلوب المصريين بعد أن نجحنا في إجلاء المغتصبين عن أراضينا، متوجها بالتهنئة للشعب المصري الذي كان بطلا في هذه المعركة بعدما كان خير سند للقوات المسلحة الباسلة حامية الوطن.

ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بالقوات المسلحة

وأضاف النائب مصطفى سالمان أن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث اعتزاز شعب مصر بالقوات المسلحة ورجالها الذين توّجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بانتصارهم في العاشر من رمضان واسترداد بقعة غالية علينا جميعا.