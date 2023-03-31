رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأوقاف» تنظم احتفالية في «عمرو بن العاص» بمناسبة انتصار العاشر من رمضان

كتب:

شريف سليمان
10:04 ص | الجمعة 31 مارس 2023
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، عن أبرز أخبار اليوم الجمعة 31 مارس 2023.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الأوقاف المصرية احتفالية بعد صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص في القاهرة، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وسيوجّه وزير الأوقاف كلمة في الاحتفالية حول جهود القوات المسلحة في انتصارات العاشر من رمضان ودورها في البناء والتنمية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

خطبة الجمعة

وستكون خطبة صلاة الجمعة عن أثر الصوم في تربية النفس، وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة والخطباء الالتزام بالنص الكامل للخطبة في جميع مساجد الجمهورية.

الدوري المصري

وسيكون عشاق الدوري المصري على موعد مع مباراتين مهمتين في إطار الجولة الثانية والعشرين من عمر المسابقة حيث يلعب فاركو وأسوان الساعة التاسعة والربع، وفي نفس التوقيت سيلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري.

دوري أبطال أفريقيا

وسيكون عشاق الكرة الأفريقية على موعد مباراتين في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث يلعب هوريا الغيني مع فايبرز الأوغندي في السادسة مساء، بينما يلعب الزمالك والمريخ في مباراة تحصيل حاصل.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

وزير الأوقاف يوضح فضل الجود والكرم خلال رمضان: النبي كان خير الناس للناس

وزير الأوقاف: رمضان شهر البر ولا مجال فيه للخصام والمشاحنات

وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس على افتتاح مسجد مصر والمركز الثقافي

نص خطبة الجمعة اليوم.. «الصوم وأثره في النفوس»

خطبة الجمعة اليوم.. الصوم وأثره في تربية النفوس

موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 رمضان 1444 لوزارة الأوقاف
بقلم شريف سليمان