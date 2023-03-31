«الأوقاف» تنظم احتفالية في «عمرو بن العاص» بمناسبة انتصار العاشر من رمضان

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، عن أبرز أخبار اليوم الجمعة 31 مارس 2023.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الأوقاف المصرية احتفالية بعد صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص في القاهرة، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وسيوجّه وزير الأوقاف كلمة في الاحتفالية حول جهود القوات المسلحة في انتصارات العاشر من رمضان ودورها في البناء والتنمية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

خطبة الجمعة

وستكون خطبة صلاة الجمعة عن أثر الصوم في تربية النفس، وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة والخطباء الالتزام بالنص الكامل للخطبة في جميع مساجد الجمهورية.

الدوري المصري

وسيكون عشاق الدوري المصري على موعد مع مباراتين مهمتين في إطار الجولة الثانية والعشرين من عمر المسابقة حيث يلعب فاركو وأسوان الساعة التاسعة والربع، وفي نفس التوقيت سيلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري.

دوري أبطال أفريقيا

وسيكون عشاق الكرة الأفريقية على موعد مباراتين في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث يلعب هوريا الغيني مع فايبرز الأوغندي في السادسة مساء، بينما يلعب الزمالك والمريخ في مباراة تحصيل حاصل.