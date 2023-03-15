وفاة مسن دهسا أثناء عودته من صلاة الفجر.. بكفيه مصحف وسبحة

كعادته يوميا، اعتاد الرجل الذي بلغ من العمر 91 عامًا على صلاة الفجر بالمسجد الكائن بجوار منزله بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وفي طريق عودته إلى منزله دهسته سيارة مسرعة ولقي حتفه في الحال.

نُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى خاص بالمنطقة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

مفاجأة

وبالكشف الظاهري على المتوفي تبين لمفتش الصحة أنه يقبض على يديه، وبعد محاولة فتحهما بسبب تيبس جسم المتوفي، تم الاستعانة بطبيب لفتح يديه ليجد مصحفا صغيرا في يده اليمنى وفي اليد الأخرى سبحة.

وبيّنت التحريات أنه اعتاد يوميا على الذهاب لصلاة الفجر وفي يديه السبحة والمصحف، وتم تسليمهما لنجله، وقرر مفتش الصحة التصريح بالدفن، وأنهت أسرته إجراءات التغسيل والتكفين وتم نقله إلى محافظة المنوفية حيث مقابر العائلة.

بلاغ بمصرع عجوز دهسا

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا بمصرع عجوز في حادث سير بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «عبد المولي.ش»، مواليد 1932 ومقيم بدائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنه مصاب بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي، وتم نقله إلى مستشفى خاص وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.