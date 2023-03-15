الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة مسن داخل شقته بالسيدة زينب

كشف مصدر بالطب الشرعي بأن تقرير الصفة التشريحية الخاص بالجثة المتعفنة التي عُثر عليها داخل شقة بمنطقة السيدة زينب، كشف عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضاف المصدر بأن التقرير أرجع سبب الوفاة لكون المتوفي طاعن في السن ويعاني من أمراض الشيخوخة، وتابع المصدر بأنه تم الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي وجار إرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من أحد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى «يوسف كامل محمد»، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

الشرطة تعاين شقة المتوفي

وتبين من خلال معاينة الشقة عدم وجود كسر في منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.