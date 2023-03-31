مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 بطولة طارق لطفي.. شيرين تتشاجر مع رؤوف

شهدت بداية مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 بداية ساخنة، بعدما ذهبت شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، إلى أحد أقسام الشرطة، بعدما تم إبلاغها بخناقة زوجها رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، مع فؤاد صديق الفتاة التي تعرف عليها مؤخرا ودخل معها في علاقة.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9

وتحدثت شيرين، بعنف ووجهت اللوم إلى زوجها رؤوف، في مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، وكيف له أن يفعل ذلك ويمارس لأفعال المراهقين، بعد أن ترك منزله، وقالت له أنها كانت تعلم أنه يخونها.

بدأ رؤوف أيضا في توجيه اللوم لها، قائلا لها: «أنتي السبب فيما وصلنا إليه بعدما حذرتك عدة مرات وطالبت منك تغيير حياتنا»، صاحت شيرين لتتساءل الآن تلقي اللوم علي! مثلما أعطيت لنفسك الحرية وتركت المنزل دون سبب فيجب أن تعطي لي حريتي أيضا.

تردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، 3 مرات يوميا على شاشة سي بي سي.

العرض الأول لمسلسل مذكرات زوج يكون في تمام الساعة 8:45 مساء، وموعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ عن رواية أحمد مراد، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي، وهو من المسلسلات القصيرة فهو مكون من خمسة عشر حلقة في النصف الأول من شهر رمضان، ويتناول المسلسل العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وما يتخللها من ملل واكتئاب وروتين ويجسد دور البطولة كلا من طارق لطفي وعائشة بن أحمد والفنان الكبير خالد الصاوي.