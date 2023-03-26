عرض الحلقة 4 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي بعد قليل

ينتظر الجمهور ماذا سيحدث في الحلقة 4 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، بعدما انتهى المسلسل أمس على أحداث شيقة، قرر فيها رؤوف مغادرة المنزل بعدما وجد أن شيرين لا تستجيب لمحاولاته لتغيير علاقتهما.

الحلقة 4 من مسلسل مذكرات زوج

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة 4 من مسلسل مذكرات زوج، رد فعل شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، وماذا ستفعل لإنجاح العلاقة ورد زوجها إليها.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تتكرر ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، على شاشة سي بي سي يوميا، حيث يتم إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء، وموعد الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ من رواية أحمد مراد، وهو من المسلسلات القصيرة فهو مكون من خمسة عشر حلقة في النصف الأول من شهر رمضان.

ويتناول المسلسل العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة وبعد إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات اليومية، وكيف يتم التباعد فيما بينهما والفتور دون أن يلاحظا ذلك إلا في وقت متأخر، مما يجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم.