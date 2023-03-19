هل تعرقل الاتهامات ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

يقول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه قد يواجه اتهامات في نيويورك خلال هذا الأسبوع، بسبب مزاعم عن دفعة مبلغاً مالي لإسكات نجمة أفلام إباحية ستيفاني كليفورد، واسمها الآخر ستورمي دانييلز، خلال حملته الانتخابية في عام 2016، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

ترامب قد يعتقل يوم الثلاثاء القادم

أعلن ترامب، أمس أنه قد يتعرض للاعتقال يوم الثلاثاء المقبل في مدينة نيويورك، بسبب كيلفورد حيث قالت إنها تقاضت 130 ألف دولار من مايكل كوهين محامي ترامب، وذلك قبل أسابيع من انتخابات عام 2016.

ودفع ترامب تلك الأموال لكي تصمت كيلفورد عن علاقة عاطفية تقول إن ترامب أقامها معها قبل سنوات، من جانبه، أمر كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، وعضو من الحزب الجمهوري بفتح تحقيق برلماني مع المسؤولين لتحقيق الجنائي مع ترامب في منهاتن، حيث واجه المعي العام في منهاتن تهمة بإستغلال النشيع للسطلة.

محاكمة ترامب

وتحدث خبراء قانونيون قائلاً: أن محاكمة ترامب لن تبدأ ربما قبل أكثر من عام، ومن الممكن أن تتزامن مع الأشهر الختامية للحملة الانتخابية لرئاسة البيت الأبيض في عام 2024 والتي يحاول فيها ترامب أن يعود إلى المكتب البيضاوي.

وذكرت وكالة «رويترز» نقله عن مصادر، أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، قدم أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك، ليظهر فيها دفع ترامب مبلغ مالي يصل إلى 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية في أواخر الحملة الانتخابية في عام 2016 مقابل أن تصمت عن التحدث عن علاقتها مع ترامب.

وقام الرئيس الأمريكي السابق، بنفي وجود علاقة مع كليفورد، ووجه اتهام إلى محامية كليفورد، إذا ذكرت السلطات أنه أول رئيس أمريكي سابق يخضع للتقاضي باتهامات جنائية.

قضايا آخرى متهم بيه ترامب

وليست هذه القضية هي الوحيدة التي تلاحق ترامب، فهناك قضايا أخرى، مثل تدخله في انتخابات ولاية جورجيا، بالإضافة إلى أنه يواجه تحقيقاً في دوره باقتحام أنصاره لمقر الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021، لمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة وقتها، وقضية أخرى موجه له بتهمة أنه يحتفظ بوثائق سرية بعد تركه للبيت الأبيض.