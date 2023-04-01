كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. اعرف الخطوات

بالتزامن مع آلية صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة، لما يقرب من 5.2 مليون أسرة مصرة، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، منوهة بوجود حزمة من الشروط لاستمرارية الصرف النقدي للمستفيدين، ويعد من شروطها عدم زواج الأبناء القصر الذين لا يتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بجانب الصحة والتعليم.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم الاستعلام ومعرفة الأسماء الجدد في «تكافل وكرامة»، عبر الدخول على رابط خاص من «هنـــــا»، واتباع الخطوات التالية:

1- إدخال الرقم القومي الذي يتكون ن 14 رقمًا في خانته النعدة خصيصًا للاستعلام.

2- وبعد الاستعلام يظهر التالي لمن يريد المعرفة.

3- نوع بطاقة الدعم.

4- حالة بطاقة التكافل والكرامة، سواء متوقفة أو سارية أو متجمدة.

5- ويمكن للأسماء الجديدة الاستعلام في تكافل وكرامة عن نوع البطاقة والرصيد.

6- ومن خلال الاستعلام يتم العلم بسبب الرفض حال وجوده من البرنامج.

7- وأيضًا يمكن للمستعلم أن يقدم شكوى من خلال الاستعلام.

بداية من 15 أبريل يصرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25%

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن صرف دعم تكافل وكرامة بالزيادة المقررة 25%، سيتم بدءًا من يوم السبت الموافق 15 أبريل الجاري، لافتة إلى أنه في كل يوم 15 من الشهر سيتم صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة بشكل متتال، مؤكدة أن ذلك اليوم هو الموعد المقرر للصرف.

كما أعلنت وزارة التضامن أن عدد من يحمل بطاقات الدعم النقدي لتكافل وكرامة من السيدات يصل إلى 76%، أما من الرجال فوصلت نسبتهم إلى 24%، مشيرة إلى أنه يوجد 516 ألف سيدة صاحبات إعاقة ويحصلن على قرابة 800 مليوم جنيه كدعم نقدم من برنامج التكافل والكرامة.