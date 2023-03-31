مسلسل جعفر العمدة الحلقة 8.. مي كساب تضع شرطا للزواج من كارم

تواصلت مسلسل جعفر العمدة الحلقة 8، بإبلاغ «كارم فتح الله»، والده بآنه سيقوم بالزواج من «ثريا»، التي تجسد شخصيتها الفنانة مي كساب، بعد أن طلقها محمد رمضان، وسط حالة من الذهول من الأخير، وعرض كارم فتح الله على زوج شقيقتها، كيلو ذهب إذا وافقت ابنته على الزواج منه وإقناعها بذلك.

تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة

وضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 8، توجه محمد رمضان برفقة عصام السقا ومجموعة كبير من الرجال، إلى إحدى شركات رجل الاعمال «فاروق الطوبجي»، الذي قام بمنحه مبلغ مالي على سبيل السلفة، ولم يقم برد هذا المبلغ، فيقرر جعفر العمدة الانتقام منه، ويقوم بضربه.

وتقوم مي كساب، بإبلاغ والدة منة فضالي بأن كارم فتح الله قام بطلب الزواج منها، حتى يغضب محمد رمضان، وردها إلى عصمته بعد طلاقها وسط الشارع.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.