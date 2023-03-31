«السياحة»: وفد صيني يزور المعالم الأثرية بالقاهرة والأقصر ويشيد بتطور مصر

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجاً سياحياً بمدينتي القاهرة والأقصر، للوفد الصيني الذي تستضيفه الهيئة حالياً في زيارة تعريفية لمصر تستمر حتى 4 أبريل المقبل، حيث يضم الوفد 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

ويأتي تنظيم هذه الزيارة التعريفية في إطار استراتيجية الوزارة للعمل والتحرك في الأسواق السياحية الهامة وكإحدى أهم الأدوات الترويجية لاستقطاب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر ومنها من السوق الصيني.

زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير

وقد تضمنت زيارة الوفد بمدينة القاهرة زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى زيارة المنطقة التجارية ومنطقة البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير.

كما تضمنت زيارة الوفد بعض المناطق الأثرية والسياحية بمدينة الأقصر حيث زاروا منطقة وادي الملوك والمقابر الموجودة بها وخاصة مقبرة الملك ستى الأول التي تعتبر من أجمل وأكبر المقابر الموجودة بها، ومقبرة الملك رمسيس الثالث، ومقبرة الملك مرنبتاح، وتم تقديم لهم الشرح وتعرفوا على سبب دفن الملوك بهذا المكان، بالإضافة إلى زيارة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، ومعبد الأقصر، وقاموا برحلة نيلية، والتعرف على بعض المنشآت الفندقية الموجودة بالأقصر.

وقد رافق الوفد خلال زيارتهم للأقصر إبراهيم عبد السلام عضو مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة والمسؤول عن السوق الصينية.

أعضاء الوفد الصيني أشادوا بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الصيني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية وخاصة التسهيلات التي وجدوها في شبكة الطرق والمواصلات بالقاهرة والأقصر وما تتمتع بها من مناظر جمالية، مشيدين أيضاً بالتسهيلات الموجودة في أماكن دخول المزارات الأثرية المتنوعة.

كما أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه من معالم وأماكن سياحية وأثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرين إلى شغف السائح الصيني بمنتج السياحة الثقافية في مصر.

وأكدوا على أهمية اللوحات إلإرشادية والتعريفية الموجودة بالأماكن السياحية والأثرية، وأهمية وجود بعضها باللغة الصينية والتي بدأت وزارة السياحة والآثار في تنفيذها في بعض الأماكن والمطارات بمصر.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد الصيني، غداً، لمدينة الغردقة، في إطار البرنامج السياحي الذي تنظمه لهم الهيئة، وذلك ليقوموا بالتعرف على المقومات السياحية والفندقية المتنوعة للمدينة، والاطمئنان على مستوى الخدمات الفندقية المُقدمة.

وكان قد وصل الوفد الصيني، أمس، مطار القاهرة الدولي، وقام مكتب الهيئة بالمطار باستقباله وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وتقديم لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم هذه الزيارة التعريفية للوفد الصيني بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين، وهو ما يأتي أيضاً بالتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية لجميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا، وبدء عودة السياحة الصينية إلى مصر والاحتفال بوصول أول فوج سياحي إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي.