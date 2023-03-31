موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

يبحث الجمهور كل يوم عن الأحداث الجديدة للمسلسلات المفضلة له، والتي استحوذت على اهتمام كبير منه، خاصة موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، ويضم كوكبة من النجوم والنجمات، والذي يُعرض على شاشتي الحياة وdmc.

موعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

الفنان ياسر جلال دراما رمضان، يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى، إذ يتزوج على الثانية دون علمها، ليحدث تجاذب شديد بين الأحداث ويحاول إخفاء الحقيقة عن زوجته وشقيقها كونه كان طليق زوجته الثانية.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 والذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي.

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة التاسعة

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع بين الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، والتي هي طليقة شقيق زوجته الأولى.