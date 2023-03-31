الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطردها من شقة والدها

بدأت الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بأحداث ساخنة بين «مهرة» التي تقوم بشخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأخوها بسبب «جابر الكوماندا» الذي يقوم بتأدية شخصيته الفنان أحمد العوضي.

الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار

المشهد الأول الحلقة 9 من مسلسل ضرب نار بدخول شقيق ياسمين عبدالعزيز إلى الشقة والتي لحقته بشكل مسرع محاولة توقيفه، مطالبة إياه بالعدول عما يفعله، إلا أنه يرفض بسبب أنها اعتد عليه في الشارع، لتقول له: «خلاص شاف نفسه ومش لاقي حد يحاسبه».

وحاول شقيق «مهرة» طردها من منزل والدها، إلا أنها أغلقت الباب، متهمة إياه بأنه كان ينتظر بأن تتزوج ليظهر على حقيقته.

وتدخل «جابر الكوماندا» في الوقت المناسب، وحاول تهدأتهما، مطالبا شقيق «مهرة» بالتحدث بشكل لائق معها، وكما طلبه بالتحدث على انفراد لمعرفة ما يدور في باله.

مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023

وجاءت مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.