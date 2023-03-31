شروط الحصول على معاش استثنائي والأوراق المطلوبة

تهتم فئة أصحاب المعاشات بمعرفة كل التفاصيل حول المعاش الاستثنائي والأوراق المطلوبة لإنجازه، وفقًا لما أقرته هيئة التأمينات الاجتماعية لدعم تلك الفئة، ليستعرض «الوطن» في السطور التالية، كيفية وشروط الحصول على معاش استثنائي والأوراق المطلوبة له.

شروط الحصول على معاش استثنائي والاوراق المطلوبة

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، عن الفئات التي بإمكانها الحصول على المعاش الاستثنائي، وهذه الفئات هي:

1- العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقون عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

2- الراغبون في تحسين المعاشات استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

3- من قاموا بخدمات جليلة للدولة.

4- لضحايا الكوارث العامة.

الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على المعاش الاستثنائي

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها، للحصول على المعاش الاستثنائي، ممثلة في التالي ذكره:

1- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكاتب التأمينات المختصة.

2- تقديم النموذج بعد اعتماده من إدارة المعاشات الاستثنائية.

3- في حالة التقديم للحصول على معاش استثنائي، يتم التحويل على هيئة التأمين الصحي لتحديد المرض وحاجته للعلاج.

4- إذا كان الهدف تحسين الوضع الاجتماعي، يجرى بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل.

5- يقدم طلب صرف المعاش الاستثنائي وهو مرفق بورقتي البحث الاجتماعي وتقرير التأمين الطبي، على اللجنة التحضيرية المختصة لتقرير مدى الأحقية في الحصول على المعاش الاستثنائي.

6- يُعرض على اللجنة العليا للنظر في أمر طلب الحصول على معاش استثنائي.