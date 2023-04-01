9 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا بطقس اليوم.. بينها أسوان والغردقة

تتأثر معظم محافظات مصر عاشر أيام شهر رمضان المبارك بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بينما سجلت 9 مدن مصرية أكثر المدن دفئا بطقس اليوم رغم انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

المدن الأكثر دفئا في طقس اليوم

ضمت قائمة المدن الأكثر دفئا بطقس اليوم السبت، 9 مدن، تسجل درجة الحرارة العظمى فيها ما بين 26، و27 مئوية، بينما الصغرى تسجل ما بين 14 و 18 مئوية في طقس مائل للبرودة ليلا.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حول طقس اليوم فإن المدن الأكثر دفئا تتعرض جميعها لنشوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من النهار، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة وسطوع الشمس بفترة الظهيرة مع انعدام سقوط أمطار على أي منها وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية .

طقس عاشر أيام رمضان

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر دفئا، بطقس اليوم السبت ، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن الأكثر دفئا هي:

أسوان 27 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

شلاتين 27 درجة مئوية للعظمى، و18 درجة مئوية للصغرى.

الأقصر 27 درجة مئوية للعظمى، و 16 درجة مئوية للصغرى.

سوهاج 26 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

قنا 26 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.

رأس حدربة 26 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

الغردقة 26 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

الوادي الجديد 26 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.

أبوسمبل 26 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

رغم ارتفاع درجات الحرارة بالمدن الأكثر دفئا بطقس اليوم الا ان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أهابت بالمواطنين بعدم تخفيف الملابس لحين الانتهاء من التقلبات الجوية.