تحذيرات للصيادين من طقس اليوم: تقلبات جوية وارتفاع الموج إلى 4.5 متر

يشهد طقس اليوم الخميس 30 مارس، نشاط الرياح على كل المحافظات، وارتفاع الموج ما يؤدى إلي اضطراب الملاحة، بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ما يستدعي توخي الحذر، واتباع النصائح والإرشادات للعائمات والمراكب المختلفة، في هذه الأجواء.

المسطح المائي للبحرين الأبيض والأحمر، يشهد زيادة في ارتفاع الأمواج، نتيجة لنشاط الرياح الشمالية الغربية، التي تصل وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من 50 إلى 60 كم/ الساعة، بمسطح البحر المتوسط، وتؤدي إلى ارتفاع الموج ليتراوح بين 3 إلى 4 أمتار.

فيما تصل سرعة الرياح، على مسطح البحر الأحمر، بحسب توقعات الأرصاد، من 60 إلى 70 كم/ ساعة، ما ينتج عنه ارتفاع الموج ليتراوح بين 3 إلى 4.5 متر، ما يترتب عليه حدوث اضطرابا في حركة الملاحة البحرية.

نصائح للصيادين للتعامل مع تقلبات الطقس

قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه دائما ينصح الصيادين خلال هبوب النوات وخاصة في شهر أبريل تزداد الرياح، ويجب على جميع سفن الصيد توخي الحظر، خاصة أن جميع الصيادين يحفظون وعلى علم بمواعيد النوات والتيارات البحرية، فعليهم الحظر من تداعيات النوات، وأن يتم توجيه مقدمة المراكب لإتجاه الرياح، حتى يتمكن المركب من شق الريح.

وتابع شيخ الصيادين، إن في الوقت ذاته نحذر من توجيه جانبي المركب عرضيا لاتجاه الريح، حتى لا يتمكن الريح بقوته التأثير بالسلب عليها، منعا لتعرضها للغرق، لافتا أنه جميع المركبات في البر والبحر، يراعي الانسيابية في مقدمتها لهذا السبب، كما ننصح جميع بحارة سفن الصيد، بارتداء الملابس الجلدية أثناء النوات العاتية والشديدة، منعا لتعرضهم لتيارات بحرية أو إصابتهم بأمراض، وتشغيل أجهزة المرور والسير الكاشفة لأي معوقات، جهاز الأسكنديل الخاصة بالأعماق، والبعد عن الأماكن الصخرية والجزر لتجنب مخاطر الاصطدام، والبعد عن المجرى الملاحي الخاص بالسفن الكبيرة والعملاقة، ونتمنى السلامة لجميع السفن لعائمات الصيد.