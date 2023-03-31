مسلسل ضرب نار الحلقة 9.. «جابر» يثور بعد معرفته بحقيقة الأدوية المغشوشة

يستمر «جابر»، الذي يلعب دوره أحمد العوضي، في مسلسل ضرب نار الحلقة 9، في توزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة على الصيدليات المختلفة، وكسب أموال كثيرة، دون معرفته حقيقة الموضوع.

مسلسل ضرب نار الحلقة 9

ويقوم «سامي» بأخذه إلى المعمل الذي يقومون من خلاله بغش الأدوية، ويثور جابر بعد معرفته بحقيقة تلك الأدوية، وتنشب خناقة كبيرة بينه وبين سامي، وأنه لن يكمل العمل وغش الناس، ثم يصل لسامي بلاغ أن إحدى الصيدليات تم تشميعها.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مواعيد عرض ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023

وجاءت مواعيد عرض مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2023، في العاشرة مساءً، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.