للعائدين من الإجازة.. تحذيرات للمسافرين من طقس اليوم السبت بسبب الشبورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس السبت، الموافق الأول من شهر أبريل، العاشر من رمضان، ووجود ظاهرة تستدعي توخي الحذر من قبل قائدي السيارات.

الشبورة المائية كثيفة جدا

وحذرت المسافرين على الطرق، بسبب ظاهرة جوية تؤثر بشكل مباشر في عمل السائقين كأصحاب مهنة تتطلب صلاحية سلامة الأجواء والطرق، إذ تشهد عدد من الطرق تكون الشبورة المائية صباحًا، والتي وصفها تقرير هيئة الأرصاد الجوية بأنها ستكون كثيفة جداً منها الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء والوجه البحري.

6 مناطق تشهد تكون شبورة مائية

ويتسع نطاق تكون الشبورة المائية، على مناطق وطرق أخرى مما يستوجب إطلاق تحذيرات للمسافرين من طقس اليوم بسبب الطقس، إّ تشهد عدد من الطرق الأخرى تكون شبورة مائية خلال الصباح هي الطرق المؤدي من وإلى والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ،القاهرة الكبرى، شمال الصعيد.

وتتطلب هذه الأجواء من قائدي السيارات، اتباع تعليمات الهيئة للمرور، بتشغيل كشافات الشبورة والمساحات وإضاءة السيارات بشكل مستمر وغيرها من التعليمات لسلامة السير والتنقل، كالسير بسرعة مناسبة لكثافة الشبورة، وتقدير المسافات بين السيارات.